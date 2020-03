Business News: coronavirus, Afdb emette obbligazione triennale di 3 miliardi di dollari

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha emesso un’obbligazione triennale di 3 miliardi di dollari per contribuire ad alleviare le ricadute economiche della pandemia di coronavirus sui paesi africani. Lo riferiscono i media locali. L'obbligazione triennale, la più grande mai effettuata dall’istituto fino ad oggi, mira a fornire “supporto e finanziamenti a paesi e aziende impegnati nella lotta contro il Covid-19”, ha affermato l’Afdb in una nota. “Attraverso l’obbligazione (soprannominata ‘Fight Covid-19 Social Bond’), gli investitori saranno in grado di supportare le comunità africane per aiutare a frenare la diffusione del virus e a superare le numerose sfide poste dalla pandemia”, conclude la nota. (Res)