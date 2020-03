Business news: Marocco, albergatori di Agadir valutano le loro perdite

- Le notti cancellate nella destinazione di Agadir, in Marocco, hanno superato le 11 mila per i mesi di marzo e aprile, il che corrisponde a una perdita di 12 milioni di dirham di fatturato (1,12 milioni di euro). L'Agadir Hotel Industry Association (Aih) ha recentemente tenuto una riunione di crisi con i suoi membri per elaborare una valutazione iniziale delle considerevoli conseguenze dell'epidemia di coronavirus sul settore turistico ad Agadir, soprattutto dopo la chiusura provvisoria di diverse strutture alberghiere. Durante questo incontro, i membri dell'Aih hanno proposto una serie di misure da presentare al governo per preservare i posti di lavoro ed evitare i fallimenti. (Mar)