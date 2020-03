Business news: Libia, superati i 3,5 miliardi di dollari di perdite per chiusura terminal petroliferi

- La compagnia petrolifera nazionale della Libia, National Oil Corporation (Noc), ha dichiarato che le perdite derivanti dalla chiusura delle sue strutture petrolifere ammontano a 3,53 miliardi di dollari, mentre la produzione di greggio è scesa a 95.837 barili al giorno. La compagnia ha sottolineato in una dichiarazione che, nonostante le gravi difficoltà e la "chiusura illegale" di molte strutture designate alla produzione e alla distribuzione di petrolio, è ancora in grado di fornire sufficienti quantità di carburante e distribuirle a tutti i libici in tutto il paese, “comprese le regioni orientali”, sottolinea la compagnia. (Lit)