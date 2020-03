Business news: Tunisia negozia con Algeria nuovo contratto decennale per l’acquisto di gas

- La Tunisia sta negoziando con l’Algeria un nuovo contratto decennale per l’approvvigionamento di gas nel periodo 2020-2030. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia, delle Miniere e della Transizione energetica di Tunisi, Mongi Marzouk. L’agenzia di stampa nazionale tunisina, “Tap”, ricorda che il contratto in essere tra i due paesi è scaduto nel dicembre del 2019 e che lunedì 23 marzo il ministro Marzouk ha avuto un colloquio con l’omologo algerino Mohamed Arkab sulle modalità per concludere un nuovo accordo nel più breve tempo possibile. Le importazioni dall’Algeria coprono i due terzi del consumo di gas in Tunisia. Marzouk ha anche fatto sapere di essere in costante contatto con il ministero delle Finanze e con la Società tunisina delle industrie di raffinazione (Stir) per l’acquisto di una quantità di prodotti petroliferi sufficiente a coprire i consumi dei prossimi tre mesi. (Tut)