Business news: Turchia, Erdogan annuncia nuove misure di sostegno economico

- La Turchia vara un nuovo pacchetto di provvedimenti per il sostegno economico a categorie particolarmente vulnerabili alla crisi innescata dal coronavirus. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan tramite il proprio profilo Twitter. Tra le misure introdotte figurano un sussidio di 1000 lire turche (circa 140 euro) per due milioni di famiglie a basso reddito, l'aumento della pensione minima a 1500 lire (circa 210 euro) e un totale di almeno sette miliardi di lire (990 milioni di euro) a integrazione dei salari minimi, oltre al trasferimento di 180 milioni di lire (circa 25 milioni di euro) a fondi per l'assistenza sociale e la solidarietà. Erdogan ha inoltre deciso l'aumento per tre mesi dello stipendio degli operatori sanitari e 32 mila nuove assunzioni. Tra i numerosi provvedimenti di sostegno all'economia nazionale varati dalle autorità turche, Erdogan aveva già annunciato un pacchetto di misure del valore di 15,4 miliardi di dollari che include una riduzione dell'Iva sul trasporto aereo nazionale dal 18 all'1 per cento per tre mesi e il raddoppio del fondo di garanzia dei crediti da 3,35 a 7,7 miliardi di dollari, forme di sostegno alle esportazioni e il posticipo del versamento dei contributi per tre mesi. (Tua)