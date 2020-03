Business News: Etiopia chiede sostegno istituzioni internazionali per fronteggiare pandemia coronavirus

- Il governo dell'Etiopia ha chiesto un finanziamento d'emergenza da 150 miliardi di dollari alla Banca mondiale per sostenere i sistemi sanitari dei paesi africani di fronte all'emergenza coronavirus. Lo riferiscono i media locali. Nel suo documento di presentazione al gruppo di paesi del G20, Addis Abeba ha inoltre chiesto il sostegno dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per rafforzare la sanità pubblica e la preparazione alle emergenze dei paesi africani. "L'Etiopia propone di cancellare tutti i pagamenti degli interessi sui prestiti pubblici. Inoltre, l'Etiopia propone di cancellare parte del debito dei paesi a basso reddito", afferma inoltre la dichiarazione del governo, pubblicata in vista del vertice straordinario G20 previsto in seduta telematica alla fine di questa settimana. (Res)