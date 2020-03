Business News: Kenya, presidente Kenyatta annuncia taglio dell’Iva e sgravi economici per arginare impatto pandemia coronavirus

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha annunciato il taglio dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) dal 16 al 14 per cento nel tentativo di proteggere l'economia dall'impatto dell'epidemia di coronavirus. Parlando in un discorso televisivo, Kenyatta ha inoltre annunciato sgravi fiscali del 100 per cento per i cittadini kenioti che percepiscono un reddito mensile fino a 24 mila scellini kenioti (circa 226 dollari) per aumentare il loro reddito disponibile. “La mia amministrazione ha fatto e continuerà a fare interventi statali mirati per tutelare tutti i kenioti dagli shock derivanti dalla pandemia di coronavirus”, ha detto il capo dello Stato, annunciando inoltre un coprifuoco giornaliero a partire da venerdì prossimo, 27 marzo, che sarà in vigore dalle 19 alle 5 del mattino. Lunedì scorso la Banca centrale keniota ha previsto una crescita dell'economia del 3,4 per cento quest'anno, in calo rispetto a una stima iniziale del 6,2 per cento, a causa dell’impatto che la pandemia di Covid-19 avrà sull’economia internazionale e, di riflesso, su quella keniota. Nel paese si registrano al momento 28 casi confermati di contagio. (Res)