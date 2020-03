Business News: coronavirus, Banca centrale Zimbabwe autorizza reintroduzione valute estere

- Lo Zimbabwe ha reintrodotto l'utilizzo di valute estere per le transazioni interne, che aveva vietato lo scorso giugno, a seguito dell'epidemia di coronavirus. La decisione, annunciata dalla Banca centrale, è stata presa per consentire al paese di accedere ai risparmi in valuta estera mentre si prepara all’emergenza contro la pandemia. Il governatore della Banca centrale, John Mangudya, ha inoltre annunciato la riduzione del tasso di prestito principale dal 35 al 25 per cento e ha fissato un tasso di cambio fisso nell'ambito di misure a sostegno dell'economia contro la pandemia, chiedendo alle banche di fare altrettanto sui tassi sui prestiti ai clienti. In passato lo Zimbabwe ha utilizzato diverse valute estere da quando l'iperinflazione aveva costretto il governo ad abbandonare la valuta locale, il dollaro dello Zimbabwe, nel 2009. Nel paese si registrano attualmente cinque casi confermati di contagio e un decesso. (Res)