Coronavirus: Raggi, già al lavoro per applicare nuovo Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolte richieste dei cittadini e dei sindaci. Riconosciuto lavoro dei Comuni. Siamo già a lavoro per applicare nuovo dpcm. Primo passo per aiutare immediatamente chi soffre ed è in difficoltà". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi riferendosi al decreto annunciato dal premier Conte che assegna fodi a Comini per sostenere famiglie. (Com)