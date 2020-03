Business news: coronavirus, annullata 127ma Fiera di Canton prevista per il 15 aprile in Cina

- La 127ma Fiera di importazione ed esportazione della Cina, nota anche come Fiera di Canton, non si terrà il 15 aprile come previsto, secondo quanto deciso dalle autorità locali. "La decisione è stata presa a causa dell'attuale situazione globale della pandemia di Covid-19, in particolare l'elevato rischio di casi importati", ha spiegato Ma Hua, vicedirettore dell'Ufficio commerciale della provincia del Guangdong in una conferenza stampa. Secondo il funzionario, il Guangdong valuterà in modo esauriente la situazione della pandemia e offrirà suggerimenti riguardanti la fiera alle autorità competenti prima di stabilire un nuovo programma. La nota Fiera di Canton si tiene ogni primavera e autunno a Canton (Guangzhou), capitale della provincia del Guangdong. È ampiamente vista come un barometro del commercio estero della Cina. La 126ma sessione autunnale dell'evento biennale ha ricevuto 186.015 partecipanti da 214 paesi e regioni e il fatturato delle esportazioni ha raggiunto 207,1 miliardi di yuan (circa 29,1 miliardi di dollari). (Cip)