Business news: Coronavirus, un Airbus A400M trasporta mascherine in Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aeromobile da trasporto Airbus A400M ha creato un ponte aereo tra Tolosa e Madrid per consegnare indispensabili forniture di mascherine al sistema sanitario spagnolo. L'aeromobile, noto come MSN56 e operato da un equipaggio Airbus, è decollato il 23 marzo 2020 dalla sede centrale di Airbus a Tolosa alle 18.07 ora locale, atterrando alla base aerea di Getafe (Madrid) alle 19.05 per scaricare e consegnare le mascherine al ministero della Difesa spagnolo. Il carico, riferisce una nota, è parte delle 2 milioni circa di mascherine trasportate nel fine settimana da un aeromobile di prova Airbus A330-800 da Tianjin, Cina, verso l'Europa. Questo ponte aereo consentirà la fornitura di una significativa fornitura di mascherine alla rete di sanità pubblica spagnola a sostegno degli attuali sforzi durante la crisi COVID-19. Tutto questo in aggiunta alle donazioni di Airbus nei giorni scorsi per fornire migliaia di mascherine agli ospedali e ai servizi pubblici in tutta Europa. Airbus continuerà a fornire supporto con voli aggiuntivi previsti per i prossimi giorni, in coordinamento con le autorità nazionali. (Com)