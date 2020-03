Business news: Nepal, associazione alpinistica nazionale, turismo potrebbe impiegare anni per riprendersi

- Il Nepal potrebbe impiegare anni per riprendersi dal crollo del turismo causato dalla pandemia di coronavirus. A lanciare l’allarme è Santa Bir Lama, presidente della Nepal Mountaineering Association (Nma), l’associazione alpinistica nazionale, in un’intervista al quotidiano “The Himalayan Times”. “Le attività turistiche in Nepal sono completamente bloccate da quasi un mese. È chiaro che il turismo è il settore più colpito. Dato che nessuno sa quanto tempo ci vorrà per contenere la pandemia, potrebbero volerci anni prima che il settore turistico si riprenda. Poiché l’alpinismo fa parte del turismo, il virus ha completamente influenzato il settore dell’alpinismo e delle spedizioni”, dichiara Lama. “Anche se l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) annunciasse entro tre mesi che la diffusione del coronavirus è stata contenuta, il settore del turismo impiegherà altri tre anni per riprendersi completamente”, avverte il presidente dell’associazione. (Inn)