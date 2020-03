Business news: Turchia, memorandum d'intesa tra fondo sovrano e assicurazione cinese per 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano turco Turkish Wealth Fund (Twf) e la compagnia assicurativa cinese China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) hanno fimrato un memorandum d'intesa del valore di 5 miliardi di dollari. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Sinosure fornirà sostegno economico al Twf, convogliando società cinesi come investitori, contractor e istituzioni finanziarie per progetti nei settori dell'energia, del petrolchimico e delle miniere. Gli amministratori delegati di Sinosure e Twf - Wang Tingke e Zafer Sonmez rispettivamente - hanno sottolineato l'importanza dell'accordo per un rafforzamento delle relazioni bilaterali in un momento di crisi come quello causato dalla pandemia da coronavirus e nel quadro dell'iniziativa cinese della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e del progetto turco del Trans-Caspian East-West-Middle Corridor. Quest'ultimo - meglio noto come Middle Corridor - è un'iniziativa di Ankara che consiste nel collegamento infrastrutturale e logistico tra Cina e Turchia passando da Asia centrale (Kazakhstan o Kyrgyzstan-Uzbekistan-Turkmenistan), Mar Caspio, Azerbaijan e Georgia. (Tua)