Business news: Cina, Zte ha registrato aumento utili del 173,7 per cento nel 2019

- Il produttore cinese di apparecchiature per telecomunicazioni Zte ha registrato l'anno scorso un aumento dell'utile netto del 173,7 per cento, a 5,15 miliardi di yuan (728 milioni di dollari). Lo ha dichiarato la società nella sua relazione annuale. Le entrate sono cresciute del 6,1 per cento su base annua, a 90,7 miliardi di yuan (circa 12,8 miliardi di dollari). I ricavi delle apparecchiature di rete degli operatori sono ammontati a 66,58 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 16,7 per cento. La società ha annunciato di aver stipulato 46 contratti commerciali 5G e di aver stretto una stretta collaborazione con oltre 70 operatori di telecomunicazioni in tutto il mondo. Lo scorso anno Zte ha investito 12,5 miliardi di yuan (1,76 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo, pari al 13,8 per cento delle sue entrate. Quest'anno Zte prevede di lanciare più di 15 prodotti terminali 5G, tra i quali una decina di telefoni cellulari 5G. (Cip)