Business news: Libia, sequestrata nave cisterna che ha consegnato carburante aeronautico alle forze di Haftar

- Le forze del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna) hanno sequestrato la nave cisterna battente bandiera liberiana Gulf Petroleum 4, sospettata di aver trasportato illegalmente carburante per l’aeronautica militare dell'Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar (Lna), l’uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile 2019. Lo ha detto il comandante nelle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Rida Issa, citato dal sito web informativo “Akhbar Libya”. Issa ha spiegato che la Guardia costiera e la Sicurezza portuale della Libia centrale sono riusciti a impadronirsi della nave cisterna in mare domenica sera, 22 marzo. "Pubblicheranno i risultati delle indagini sulla nave non appena saranno completati", ha aggiunto il comandante. In precedenza, la compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), aveva denunciato l'importazione di questo carico di carburante da parte delle "autorità nella Libia orientale", che sarebbe arrivato a bordo della petroliera Gulf Petroleum 4, scaricata nel porto di Bengasi il 16 marzo proveniente dal porto emiratino di Sharjah.LitBusiness news: Egitto, Banca centrale inietterà 1,3 miliardi di dollari nel mercato azionarioIl CairoLa Banca centrale d’Egitto (Cbe) inietterà nel mercato azionario nazionale oltre 20 miliardi di sterline egiziane (circa 1,3 miliardi di dollari) per attenuare gli effetti della crisi legata alla diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Abdel Fatah al Sisi, ripreso dai media locali. Il capo dello Stato egiziano ha tenuto, per la prima volta dall’arrivo dell’epidemia nel paese, un lungo discorso nel quale ha invitato i concittadini a rispettare le misure restrittive messe in campo dalle autorità per limitare il contagio. Sabato 21 marzo il governo del Cairo ha annunciato anche la chiusura delle moschee su tutto il territorio nazionale per due settimane. (Cae)