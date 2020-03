Business news: Iraq, cinese Cpecc ottiene contratto da 203 milioni di dollari per giacimento Majnoon

- La compagnia cinese Cpecc ha ottenuto un contratto ingegneristico da 203,5 milioni di dollari per il trattamento dei gas acidi nel giacimento di Majnoon, nel sud-est dell'Iraq. Lo ha annunciato la stessa azienda in un comunicato. Il progetto dovrà essere completato in 29 mesi di tempo e prevede la realizzazione di una struttura per il trattamento dei gas acidi con una capacità di 4,39 milioni di metri cubici. Il giacimento di Majnoon è operato dalla compagnia statale irachena Basra Oil e produce circa 240 mila barili di petrolio al giorno. Le autorità pianificano di aumentare la produzione a 450 mila barili entro il 2021. (Irb)