Business news: Tunisia, aziende continueranno a pagare i dipendenti durante la quarantena totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) ha voluto rassicurare che le società private continueranno a pagare i propri dipendenti durante la quarantena in vigore su tutto il territorio del paese fino al 4 aprile. Le aziende non ricorreranno alla cassa integrazione “se non per cause di forza maggiore”, si legge in un comunicato stampa dell’associazione datoriale. A tal fine, l’Utica ha accolto con favore le nuove misure annunciate dal capo del governo, Elyes Fakhfakh, nell'ambito della lotta contro il coronavirus in Tunisia. Le disposizioni - del valore totale di 2,5 miliardi di dinari tunisini (circa 800 milioni di euro) - prevedono, tra le altre cose, il rinvio del rimborso dei crediti bancari per i cittadini il cui reddito non supera i 1.000 dinari al mese (circa 320 euro). Per le aziende sono previsti, inoltre, dei meccanismi per il differimento dei pagamenti mensili dei crediti, delle tasse e degli oneri sociali. I datori di lavoro hanno espresso l'auspicio che tali misure siano applicate con fluidità e siano estese ai professionisti dei trasporti, ai fornitori, ai servizi e alle imprese "parzialmente o completamente colpite dagli impatti della pandemia del coronavirus". L'Utica ha inoltre rassicurato che le aziende continueranno a rifornire il mercato delle materie prime, di cui è peraltro disponibile uno stock strategico. (Tut)