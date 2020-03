Business news: Algeria, taglio spesa pubblica per far fronte a coronavirus bassi prezzi petrolio

- Il governo algerino ha deciso di tagliare la spesa pubblica per far fronte al crollo dei prezzi del petrolio e al calo degli acquisti di gas e petrolio a causa della diffusione nel mondo del coronavirus. Secondo quanto riporta la stampa algerina, durante un consiglio dei ministri, il presidente Abdelmadjid Tebboune ha annunciato la revisione al ribasso del 30 per cento del bilancio operativo statale, senza intaccare gli stipendi dei dipendenti pubblici, nonché la riduzione del conto delle importazioni da 41 a 31 miliardi di dollari, in modo da destinare quanto più possibile al settore sanitario. Tra le misure prese durante il consiglio dei ministro vi è quella di non ricorrere a società di consulenza straniere nel settore pubblico, mossa che consentirà, secondo le stime di risparmiare circa 7 miliardi di dollari all'anno. La compagnia energetica Sonatrach dovrà inoltre ridurre da 14 a 7 miliardi di dollari, o metà, le spese operative e le spese di investimento al fine di preservare le riserve valutarie. Sulla base di un prezzo di mercato del greggio di 60 dollari al barile, la legge finanziaria del 2020 prevedeva una crescita economica del paese di circa l'1,8 per cento, ma con i prezzi del petrolio crollati sotto i 30 dollari al barile, le previsioni di crescita saranno riviste e non è escluso un nuovo ricorso delle autorità algerine alla riserve valutarie per contenere una recessione. La Banca d'Algeria ha annunciato all'inizio di febbraio che le riserve valutarie sono scese ulteriormente nel 2019 attestandosi a 62 miliardi rispetto ai 79,88 miliardi registrati alla fine del 2018. (Ala)