Business news: Iraq, cinese Cpecc firma contratto da 200 milioni per sviluppare il campo gasifero di Majnoon

- La compagnia petrolifera cinese Cpecc (China Petroleum Engineering and Construction Company) ha firmato un contratto del valore di 203,5 milioni di dollari per lo sviluppo e il trattamento di gas ad alto contenuto di zolfo nel campo di Majnoon, nella provincia meridionale di Bassora, in Iraq. Lo ha annunciato il portavoce del ministero del Petrolio dell’Iraq, Assem Jihad, in un'intervista all’agenzia di stampa irachena “Ina”. Il contratto prevede anche la costruzione di un impianto per il trattamento di gas ad alto contenuto di zolfo della capacità di 4.390.000 piedi cubi standard al giorno. L’azienda cinese subentra così alla compagnia ango-olandese Shell, che nel 2018 aveva deciso di ritirarsi dal progetto, lasciandolo nelle mani all’irachena Basra Oil Company. Quest’ultima, secondo il portavoce del ministero del Petrolio, è riuscita comunque ad aumentare la produzione nel campo fino a 240.000 barili di olio equivalente al giorno, pianificando di raggiungere il target di 450.000 barili: un risultato che renderebbe Majnoon uno dei campi più importanti del paese. (Irb)