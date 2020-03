Business news: Expo 2020, organizzatori valutano adeguamento piani organizzativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo 2020 Dubai ha tenuto una riunione da remoto del comitato direttivo, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei paesi partecipanti all'evento internazionale, per discutere dell'impatto della crisi del coronavirus sui preparativi per il lancio dell'evento previsto ad ottobre. “Eravamo consapevoli che il 2020 sarebbe stato un anno intenso, ma non avremmo mai immaginato di condurre questo lavoro nel mezzo della più grande crisi sanitaria a cui il mondo ha assistito da generazioni”, ha spiegato ii ministro di Stato per la cooperazione internazionale negli Emirati, nonché direttore generale dell'ufficio di Expo 2020 Dubai, Reem Ibrahim Al Hashemi. “Sono tempi di angoscia – ha aggiunto - che uniscono persone e società nell'affrontare sfide globali comuni ed evidenziano la capacità dell'umanità di affrontare minacce che non conoscono confini tra paesi". Secondo "Sky News Arabia", il comitato direttivo di Expo 2020 Dubai si riunirà di nuovo a distanza, nelle prossime settimane, per valutare la situazione e modificare i piani per i preparativi previsti, sullo sfondo dell'emergente crisi per la diffusione della Covid-19. Una dichiarazione rilasciata da Expo afferma che il comitato lavora a stretto contatto con l'Ufficio internazionale delle esposizioni a Parigi e altre autorità competenti per seguire lo sviluppo della situazione in tutto il mondo. (Res)