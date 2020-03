Business news: Cina, vertice G-20, Xi chiede rafforzamento coordinamento politico ed economico per prevenire la recessione

- Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato a rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche internazionali per evitare che l'economia mondiale cada in recessione. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi ha formulato le osservazioni a Pechino mentre partecipava al vertice in video-conferenza dei leader del G-20 sull'attuale pandemia di Covid-19. Nel sottolineare che la malattia ha interrotto la produzione e la domanda in tutto il mondo, Xi ha detto che i paesi devono sfruttare e coordinare le loro macro politiche per contrastare l'impatto negativo e impedire che l'economia mondiale cada in recessione. Il leader cinese ha inoltre invitato i paesi ad attuare politiche fiscali e monetarie forti ed efficaci, coordinare meglio la regolamentazione finanziaria e mantenere congiuntamente la catena industriale e di approvvigionamento globale stabile. Xi ha esortato i membri del G-20 a tagliare le tariffe, rimuovere le barriere e facilitare il flusso illimitato degli scambi fra i paesi. (Cip)