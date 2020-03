Business news: India, coronavirus, sospese per tre mesi le rate di prestiti e mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, ha autorizzato tutte le banche commerciali e le istituzioni finanziarie non bancarie a concedere una moratoria di tre mesi peer il pagamento delle rate mensile di prestiti e mutui, a causa dei problemi causati dall’epidemia di coronavirus e dal blocco delle attività, dei servizi e degli spostamenti non essenziali. Lo ha annunciato il governatore, Shashikanta Das, precisando che la sospensione non influirà sulla valutazione creditizia del debitore. Il banchiere ha annunciato, inoltre, che nei 21 giorni di “lockdown” le banche potranno ristrutturare il capitale circolante delle aziende senza classificarlo tra gli asset non performanti. (Inn)