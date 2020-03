Business news: India, Moody’s corregge al ribasso la previsione di crescita, 2,5 per cento nel 2020

- L’agenzia di rating statunitense Moody’s Investors Service, per la terza volta in poco più di un mese, ha corretto al ribasso la previsione sulla crescita economica dell’India nel 2020 abbassandola fino al 2,5 per cento a causa della pandemia di coronavirus. A febbraio, nell’aggiornamento al “Global Macro Outlook”, la stima era stata tagliata al 5,4 per cento, dalla precedente del 6,6 per cento, e poche settimane dopo al 5,3 per cento. L’agenzia ha confermato, invece, la previsione per il 2021, al 5,8 per cento. Le stime sono relative all’anno solare; l’anno fiscale indiano inizia il primo aprile. Moody’s ha spiegato che il blocco delle attività, dei servizi e degli spostamenti non essenziali rallenterà la crescita, in un paese in cui “il flusso di credito verso l’economia è già gravemente ostacolato a causa di pesanti vincoli di liquidità nei settori finanziari bancari e non bancari”. (Inn)