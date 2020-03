Business news: Noc, Bengasi ha importato illegalmente carburante per aerei dagli Emirati

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ha denunciato che le "autorità nella Libia orientale" hanno importato illegalmente carburante aeronautico a bordo della petroliera Gulf Petroleum 4. Il carburante, in base a questa denuncia, sarebbe stato scaricato nel porto di Bengasi il 16 marzo e la spedizione sarebbe arrivata "da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti". "Secondo la legge libica, tutte le importazioni di carburante devono essere effettuate dalla Noc. Questa spedizione non è stata autorizzata dalla Noc ed era quindi illegale", ha dichiarato la compagnia con sede a Tripoli in una nota. "Le autorità nella parte orientale – si legge in una nota - della Libia hanno cercato di giustificare la spedizione affermando in modo non veritiero che la Noc discrimina le popolazioni della zona orientale della Libia, limitando la loro fornitura di carburante". (Lit)