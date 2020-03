Business news: Algeria, cinese Zpec firma contratto da 36,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero cinese Zhongnan Petroleum e Natural Gas Group (Zpec) ha firmato un contratto di perforazione a Bir Seba, nella regione algerina di Hassi Messaoud, per un valore di oltre 36,4 milioni di dollari. L'accordo con il consorzio Bir Seba è stato concluso venerdì scorso e avrà una durata di tre anni, si legge in un comunicato stampa. Il consorzio Bir Seba è una joint-venture formata da compagnie petrolifere sino-vietnamite. In particolare, si tratta della società di esplorazione vetnamita PetroVietnam Exploration Production Corporation (Pvep), che detiene una quota del 40 per cento, della thailandese Pttep, che ha il 35 per cento del capitale, e della compagnia nazionale per gli idrocarburi algerina Sonatrach, che ha il 25 per cento della quota. Si tratta del primo contratto di perforazione firmato dalla società cinese in Algeria. (Ala)