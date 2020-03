Coronavirus: Comune Frosinone, in città percentuale contagio più bassa di quella regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, a distanza di circa trenta giorni, secondo le indicazioni della Prefettura, a seguito della raccolta delle informazioni operata dalla Asl, a Frosinone risultano 18 casi positivi, compreso un decesso rientranti, per circa la metà, in due distinti nuclei familiari. A renderlo noto è il comune di Frosinone con un comunicato. "Ad oggi -si legge nella nota- sulla scorta del rapporto tra popolazione residente, nei rispettivi ambiti territoriali, dunque, abbiamo, sul Lazio, 2505 positivi, con un coefficiente pari a 0,042 per cento; in provincia di Frosinone, 357 positivi, con un coefficiente pari a 0,073 per cento, mentre nella città di Frosinone si registrano 18 casi positivi, con un coefficiente pari a 0,039 per cento", al di sotto, dunque, sia della media provinciale, che di quella regionale. (segue) (Com)