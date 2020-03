Coronavirus: Guerini, Difesa sempre in prima linea per aiutare la popolazione

- La Difesa è sempre in prima per aiutare la popolazione ad affrontare l'emergenza del coronavirus. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Secondo quanto riferito dal titolare del dicastero è stata "potenziata la macchina degli aiuti". A Milano, infatti, è arrivato il C-130J dell'Aeronautica con cinque tonnellate di mascherine e materiali sanitari per ospedali del nord. Inoltre, ha aggiunto Guerini, è stato predisposto il trasporto di questo materiale via aerea e terrestre, grazie al contributo dell'Esercito, al sud. (Res)