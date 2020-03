Business news: Taiwan, indice produzione industriale in calo dell'1,85 per cento a febbraio

- L'indice di produzione industriale di Taiwan a febbraio è calato dell'1,85 per cento rispetto a gennaio a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha riferito il Dipartimento degli affari economici dell'Isola. L'indice si attesta a 103 punti (con il valore di riferimento fissato a 100 sulla base della produzione industriale nel 2016), ha dichiarato il Dipartimento in un comunicato stampa. Tuttavia, l'indice è aumentato del 20,34 per cento su base annua, poiché nel febbraio 2020 ci sono stati più giorni lavorativi rispetto allo stesso mese del 2019. Il sottoindice per l'approvvigionamento idrico è sceso dell'8,16 per cento rispetto al mese precedente; quello per la fornitura di elettricità e gas a febbraio è diminuito dello 0,7 per cento su base mensile, mentre quello per l'estrazione mineraria è aumentato dello 0,01 per cento. (Cip)