Business news: Cina, Banca sviluppo agricolo ha stanziato 3,2 miliardi di dollari a sostegno agricoltura primaverile

- La Banca di sviluppo agricolo della Cina (Adbc) ha erogato prestiti per 22,67 miliardi di yuan (circa 3,2 miliardi di dollari) a sostegno dell'agricoltura primaverile, secondo una dichiarazione dello stesso istituto di credito. Del totale, 6,92 miliardi di yuan sono stati prestati per mezzi di produzione, semi, fertilizzanti, macchine agricole e scienza e tecnologia agricole. L'Adbc ha implementato tassi di interesse preferenziali per le imprese impegnate nel processo di aratura primaverile nelle principali aree epidemiche e ha impedito il ritiro, l'interruzione o il ritardo dei prestiti. La banca ha stabilito che, per le imprese gravemente colpite dall'epidemia che hanno difficoltà a rimborsare i loro debiti quando dovuti, il prestatore può prolungare il periodo di prestito o rinnovare i prestiti senza chiedere il rimborso del capitale per semplificare le procedure e garantire l'uso tempestivo dei fondi. (Cip)