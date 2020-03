Business news: coronavirus, ministero Finanze indiano proroga scadenze fiscali

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha annunciato una serie di misure per sostenere l’economia nella situazione di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus: tra le principali novità, destinate sia alle persone fisiche sia alle imprese, ci sono la proroga dal 31 marzo al 30 giugno della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2018-19 e della dichiarazione Goods and Services Tax (Gst), l’imposta centrale sui beni e i servizi. Per le società con un fatturato inferiore a 50 milioni di rupie (611 mila euro circa) non ci saranno sanzioni in caso di ritardo nella nella dichiarazione; per quelle con un fatturato superiore a 50 milioni il tasso di interesse sarà ridotto al 12 al nove per cento. Alla stessa data slitta anche il termine per la composizione delle controversie relative alle imposte indirette e quello per l’associazione tra l’identificatore fiscale Pan (Permanent account number) e il sistema di identificazione biometrico Aadhaar. (Inn)