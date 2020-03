Business news: coronavirus, Banca centrale cinese dona 10mila mascherine al comune di Atene

- La Banca centrale cinese (Banca del popolo cinese, Pboc) ha donato 10mila mascherine per uso medico al comune di Atene in collaborazione con il Consiglio per il commercio ellenico. (Hetco). Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il sindaco di Atene Kostas Bakoyannis ha ringraziato il presidente della Pboc, Liu Liange, e il presidente della Pboc Lussemburgo, Zhou Lihong per il loro contributo significativo. Nei giorni scorsi la regione Attica e l'Associazione degli investitori cinesi in Grecia hanno annunciato che stavano mettendo a disposizione di medici e personale infermieristico sette appartamenti nel centro di Atene per consentire loro di essere più vicini agli ospedali. Tutti i costi e le spese di gestione saranno coperti dall'Associazione degli investitori cinesi in Grecia su iniziativa del suo presidente Changwei Xia, che ha consultato il governatore regionale dell'Attica Giorgos Patoulis. (Gra)