Business news: India, la banca centrale taglia i tassi di interesse

- Il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale indiana, nella settima riunione bimestrale dell’anno fiscale 2019-20, anticipata rispetto al previsto, ha ridotto i tassi di interesse: il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche, è sceso di 75 punti base, dal 5,15 per cento al 4,4 per cento; il reverse repo, al quale prende in prestito denaro dalle banche e assorbe la liquidità in eccesso, di 90 punti base, dal 4,9 al quattro per cento. L’Rbi, con decisione unanime, ha anche mantenuto un orientamento “accomodante”, per mitigare gli effetti del coronavirus e confermato l’obiettivo programmato di inflazione, del quattro per cento, con un margine di oscillazione del più o meno due per cento. Il verbale sarà pubblicato entro 13 aprile. (Inn)