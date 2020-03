Business news: Ue, Commissione chiede 75 milioni euro per facilitare rimpatrio cittadini europei

- La Commissione europea ha proposto di stanziare 75 milioni di euro dal bilancio Ue per facilitare il rimpatrio dei cittadini nei rispettivi paesi di origine e rafforzare le scorte mediche e i fondi del nuovo meccanismo di protezione civile comunitario (RescEu). Lo si apprende dall’esecutivo europeo, che ha spiegato che grazie al nuovo meccanismo sono tornate in Europa 2.312 presone da Cina, Giappone, Stati Uniti, Marocco, Tunisia, Georgia, Filippine e Capo Verde. Nei prossimi giorni sono previsti altri 80 voli.La Commissione ha spiegato che sta presentando un progetto di bilancio che riorganizzerà parte della spesa comunitaria nel corso dell’anno sulla base delle nuove priorità. Sono previsti 350 milioni di euro per assistere la Grecia nella gestione dei nuovi flussi migratori, che si andranno ad aggiungere ai 350 già allocati in precedenza. Ad essi si aggiungono 3,6 milioni per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, 100 milioni a sostegno del governo albanese per facilitare la ripresa del paese dopo il terremoto dello scorso novembre e 3,3 milioni in finanziamenti alla Procura europea. (Beb)