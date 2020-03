Coronavirus: Esercito, subito in campo per distribuzione dispositivi sanitari (3)

- Le operazioni di trasporto dei materiali per la lotta alla Covid-19 sono già in corso, riferisce l'Esercito. In serata saranno ritirati presso gli aeroporti di Catania e Venezia dispositivi sanitari e di protezione individuale per la successiva distribuzione, mentre nei prossimi giorni i trasporti saranno effettuati dagli aeroporti di Milano, Torino, Verona, Bari, Lamezia Terme Catania e Cagliari. L'Esercito, da subito in prima linea nel contrasto all'espansione del virus, ha profuso il massimo impegno nel fronteggiare l'epidemia, fornendo personale sanitario in supporto agli ospedali civili, strutture specializzate per l'accoglimento dei malati, materiali, uomini e mezzi per il controllo del territorio e la gestione delle emergenze. (Com)