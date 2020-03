Coronavirus: Leodori, sorpreso da dichiarazioni sindaco Palestrina, su ospedale era informato (2)

- "La sorpresa nasce dal cambio improvviso del sindaco che avrebbe potuto fare marcia indietro senza insultare e, soprattutto, evitando allarmismi che non hanno giustificazione. Avrebbe –dice Leodori- invece potuto spiegare i motivi del suo ripensamento ai cittadini e anche alla Regione che è impegnata ogni minuto a combattere gli effetti del maledetto virus. Non voglio pensare -ragiona Leodori- che il cambio d'opinione possa essere legato a motivazioni di carattere esclusivamente politico. E' il momento della massima serietà non della demagogia né delle polemiche che non salvano vite. Mi auguro -conclude il vicepresidente della Regione Lazio- si ritrovi la strada della responsabilità per rispetto dei cittadini e per affrontare uniti davvero un'emergenza che non lascia nessuno spazio alle contrapposizioni né ai proclami populisti". (Com)