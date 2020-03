Coronavirus, Conte: von der Leyen? Proposte non spettano a lei

- "Il compito della proposta non lo abbiamo rimesso alla presidente von der Leyen". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando le parole della presidente della Commissione europea sui coronabond. "Abbiamo dato all'eurogruppo 14 giorni per elaborare delle proposte, al plurale, che il prossimo Consiglio europeo possa prendere in considerazione - ha aggiunto -. Chiaro, c'è un dibattito in corso, ma sarò inflessibile: tutti i dibattiti di questo mondo ma c'è un appuntamento con la storia, l'Ue deve dimostrare di essere all'altezza". (Run)