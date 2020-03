Coronavirus: Corpo forestale Sardegna, ieri quasi 600 controlli, 9 sanzioni

- Prosegue l’azione di controllo da parte del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Nella giornata di ieri - informa una nota - sono stati effettuati 596 controlli (dal 14 marzo sono oltre 11.300): 147 nell’area di Cagliari, 52 Iglesias, 39 Oristano, 179 Sassari, 86 Tempio, 56 Nuoro, 37 Lanusei. Sono state sanzionate 9 persone (8 a Cagliari, 1 a Sassari), segnalate alla Magistratura. Inoltre, sono stati controllati i passeggeri di tre traghetti sbarcati nello scalo di Porto Torres. L’inosservanza delle Ordinanze del presidente della Regione comporta le conseguenze previste dall’articolo 650 del Codice penale, con arresto fino a 3 mesi e sanzione. (Com)