Coronavirus: Decaro, priorità permettere a cittadini di sfamare figli

- "La nostra priorità oggi è permette ai cittadini di poter sfamare i propri figli. Noi come Comuni abbiamo messo in campo quello che potevamo". Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro in conferenza con il premier Giuseppe Conte. "Questo è un provvedimento a zero burocrazia che permetterà a tutti coloro che hanno bisogno di acquistare alimenti e beni di prima necessità - ha aggiunto -. Faremo la nostra parte per non lasciare indietro nessuno". (Rin)