Business news: Cina, commercio settore culturale cresciuto dell'8,9 per cento nel 2019

- Nel 2019 il commercio in ambito culturale della Cina ha registrato una costante e rapida espansione, con un volume complessivo degli scambi di prodotti culturali in crescita dell'8,9 per cento su base annua. Lo hanno mostrato i dati ufficiali del ministero del Commercio. Il volume totale delle esportazioni e delle importazioni di prodotti culturali ha raggiunto 111,45 miliardi di dollari. Le esportazioni di prodotti culturali sono aumentate del 7,9 per cento a 99,89 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono state di 11,57 miliardi di dollari, il 17,4 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il surplus commerciale culturale è cresciuto del 6,8 per cento a 88,32 miliardi di dollari. Le esportazioni di beni culturali, arte, artigianato e da collezione, nonché le pubblicazioni sono cresciute, aumentando rispettivamente dell'11,7, del 5,6 e del 4,8 per cento. (Cip)