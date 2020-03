Business news: ministri Finanze G7 su coronavirus, faremo tutto il necessario per ripristinare la fiducia

- I ministri delle Finanze dei paesi del G7 (Canada, Germania, Francia, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) hanno annunciato, in una dichiarazione congiunta, che faranno tutto il necessario per contrastare gli effetti della pandemia di coronavirus sull’economia globale e ripristinare la fiducia. “Stiamo prendendo provvedimenti e migliorando il coordinamento dei nostri sforzi politici nazionali e internazionali per rispondere agli effetti sulla salute, sull’economia e sulla finanza derivanti dalla diffusione del coronavirus”, si legge nella nota. Il ministro delle Finanze G7, che si sono riuniti in videoconferenza, hanno annunciato che i paesi del gruppo hanno già adottato a livello collettivo una vasta gamma di misure di stabilità sanitaria, economica e finanziaria. “Faremo tutto il necessario per ripristinare la fiducia e la crescita economica e proteggere posti di lavoro, imprese e capacità di ripresa del sistema finanziario. Ci impegniamo anche a promuovere il commercio e gli investimenti globali per sostenere la prosperità”, precisa la dichiarazione. (Nys)