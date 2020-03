Coronavirus: fonti Mef, positivo chiarimento Von der Leyen

- Fonti del ministero dell'Economia e delle finanze definiscono positivo il chiarimento fornito dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, la quale ha sottolineato che in questo momento non esclude "nessuna opzione entro i limiti del trattato" per aiutare i paesi membri a fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus. (Rin)