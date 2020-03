Arabia Saudita: intercettati due missili a Riad, forti esplosioni nei quartieri meridionali

- Almeno due missili sono stati intercettati sopra Riad e forti esplosioni sono state udite nella parte settentrionale della capitale dell’Arabia Saudita. Lo riferisce l’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”, secondo cui “due missili sono stati intercettati e distrutti” ma i frammenti sono caduti in zone non ancora identificate. Al momento non si hanno notizie eventuali feriti o danni. I residenti dei quartieri nord di Riad hanno riferito di aver sentito tre forti esplosioni intorno alle 23:20 ora locale (le 21:20 italiane). La Coalizione militare araba in Yemen ha confermato all’emittente saudita “Al Ekhbariya” che un missile balistico è stato intercettato e distrutto sui cieli di Riad. Solo pochi giorni fa, la coalizione araba aveva intercettato dei droni lanciati dalla milizia ribelle sciita yemenita Ansar Allah, meglio nota come Houthi, contro le città dell'Arabia Saudita di Abha e Khamis Mushait. Il regno degli Saud ha subito ripetuti attacchi negli ultimi anni da droni e missili lanciati dagli Houthi con l'appoggio militare dell'Iran. (Res)