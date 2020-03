Business news: Cina, entrate fiscali in calo del 9,9 per cento a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali della Cina sono diminuite del 9,9 per cento su base annua a 3.520 miliardi di yuan (circa 496,2 miliardi di dollari) nei primi due mesi del 2020. Lo hanno mostrato i dati ufficiali diffusi dal ministero delle Finanze cinese (Mof). Il governo centrale ha raccolto 1.720 miliardi di yuan (oltre 243 miliardi di dollari) di entrate fiscali, in calo dell'11,2 per cento su base annua, mentre i governi locali hanno registrato un calo delle entrate fiscali dell'8,6 per cento a circa 1.800 miliardi di yuan (254,5 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-febbraio, secondo i dati del Mof. Nella ripartizione, le entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto nazionale nel periodo sono scese del 19 per cento da un anno prima a circa 1.170 miliardi di yuan (165,4 miliardi di dollari), mentre quelle derivanti dall'imposta sul consumo interno sono state pari a 334,6 miliardi di yuan, in calo del dieci percento rispetto all'anno precedente, secondo il ministero. I ricavi delle imposte sul reddito individuale sono saliti del 14,8 per cento su base annua a 267,2 miliardi di yuan (37,8 miliardi di dollari) durante il periodo. (Cip)