Business news: coronavirus, 89 per cento Pmi cinesi ha ripreso attività a Shanghai

- Un totale dell'89 per cento delle piccole e medie imprese (Pmi) a Shanghai ha ripreso le attività a partire da lunedì, con il 79 per cento dei propri dipendenti al lavoro. Lo ha riferito la Commissione municipale dell'economia e dell'informazione di Shanghai. "Le autorità locali distribuiscono oltre un milione di maschere al giorno a queste Pmi e hanno facilitato l'acquisto di mascherine a oltre 20mila Pmi. I materiali per la prevenzione e il controllo epidemici, compresi i prodotti per la disinfezione e gli occhiali, sono stati forniti a oltre centro Pmi della metropolitana", ha detto Zhang Jianming, vicedirettore della commissione. "Le Pmi sono state fortemente colpite dalla pandemia. Attraverso un'indagine su 2.622 Pmi a Shanghai, abbiamo riscontrato che le loro difficoltà nel riprendere il lavoro e la produzione comprendono principalmente l'aumento dei costi operativi e la mancanza di fiducia nello sviluppo", ha aggiunto Zhang. (Cip)