Coronavirus: Esercito, subito in campo per distribuzione dispositivi sanitari (2)

- Inoltre la Forza armata ha già predisposto un piano di trasporti aereo e terrestre da integrare alle esigenze della Protezione civile e accelerare su tutte le aree del Paese la distribuzione dei materiali acquisiti e stoccati. Per il piano di trasporto sono stati approntati oltre 240 autocarri, tra cui 124 Actl (autocarro tattico logistico) e 115 Apd (autocarro a pianale scarrabile) questi ultimi dedicati al trasporto di containers; per quanto attiene al trasporto aereo l'aviazione dell'Esercito ha messo in campo 38 elicotteri di varia capacita di trasporto (Uh 205 A, Rh 206 C, Uh 90 A, Ch 47 F, Hh 412 A, Mrh 109 A) e 5 velivoli ad ala fissa (Uv 228 e Vc 180) che voleranno sui cieli italiani dislocati su 12 differenti basi. (segue) (Com)