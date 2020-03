Coronavirus: Asl Roma 5, al via pronto soccorso psicologico

- La ASL Roma 5 in collaborazione con il "Centro Alfredo Rampi" ha attivato un servizio di Pronto soccorso psicologico emergenza coronavirus per la comunità di Nerola. "I professionisti –spiega in una nota il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito- sono a disposizione per chi ha bisogno di sostegno e conforto, per chi cerca informazioni, per genitori che necessitano di indicazioni per i figli, per operatori sanitari e del soccorso, forze dell'ordine. Gli psicologi del centro, con cui abbiamo stipulato questa importante convenzione, sono a disposizione per fornire un supporto professionale e umano". Il servizio gratuito è pensato per rispondere ai bisogni di informazione e sostegno tramite il numero verde 800.68.50.25. Attivo da questa sera, sabato 28 marzo 2020 dalle ore 20 alle 23 e domani domenica 29 marzo dalle ore 10 alle 18 e poi lun-ven (sempre ore 10-18). "Stiamo affrontando un periodo inedito, surreale e inimmaginabile fino a due mesi fa –spiegano dal Centro Alfredo Rampi-. Chiedere aiuto, in questi frangenti, non è un segnale di debolezza, ma di grande coraggio e consapevolezza: il coraggio e la libertà di ammettere i propri limiti, la consapevolezza del potere delle relazioni e del supporto sociale (ancora più valido se ricercato presso persone e istituzioni qualificate, in un momento di grande confusione e diffusione di fake news ) per comprendere e trasformare le inevitabili paure e incertezze di questo periodo, a livello personale e comunitario". (Com)