Business news: China Unicom, utili in aumento dell'undici per cento nel 2019

- La compagnia telefonica cinese China Unicom ha dichiarato che i suoi utili netti sono aumentati dell'undici per cento su base annua nel 2019, nonostante ricavi leggermente inferiori a causa della forte concorrenza nel settore. Gli utili netti hanno raggiunto 11,3 miliardi di yuan (circa 1,61 miliardi di dollari), ha affermato l'operatore di telecomunicazioni nel suo rapporto annuale. I ricavi sono diminuiti dello 0,1 per cento per raggiungere 290,5 miliardi di yuan (40,9 miliardi di dollari). Il principale punto di forza è stato il business del cloud computing, i cui ricavi sono aumentati del 147 per cento anno su anno. La società prevede di investire 35 miliardi di yuan (4,9 miliardi di dollari) sul 5G quest'anno, rispetto ai 7,9 miliardi di yuan (1,12 miliardi di dollari) nel 2019. Nel tentativo di controllare i costi, China Unicom ha stretto una partnership con China Telecom, un altro operatore di telecomunicazioni leader in Cina, per costruire una rete 5G di stazioni base. La partnership ha già risparmiato loro un totale di dieci miliardi di yuan (1,4 miliardi di dollari). Le due società si adopereranno per terminare la costruzione di 250mila stazioni base 5G in tutto il paese entro la fine del terzo trimestre e condivideranno più infrastrutture in futuro, secondo il rapporto della compagnia. (Cip)