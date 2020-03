Coronavirus: Pd Lazio, bene iniziativa 'cura Italia' su mutui prima casa

- Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle misure relative al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, si da attuazione a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto-legge numero 18 del 17 marzo 2020, il Cura Italia. "Si tratta di una importante e concreta misura di sostegno alle centinaia di migliaia di famiglie che in queste settimane di sospensione delle attività economiche vedono i propri redditi messi a dura prova". Lo sostengono in una nota Marco Tolli, responsabile politiche del territorio nella segreteria del Pd Lazio e Giovanni Carapella, coordinatore del forum politiche abitative del Pd Lazio. "E' tuttavia importante -continua la nota- che il Governo, nella prospettiva di un possibile prolungamento dell'emergenza, valuti ulteriori misure per aiutare le famiglie alle prese con il mutuo prima casa. Si tratta di misure ancor importanti in realtà come Roma e la sua città metropolitana dove gli alti valori immobiliari degli anni scorsi hanno costretto tante famiglie e giovani coppie a contrarre mutui molto consistenti per accedere all'acquisto della prima casa. Il nostro comune obiettivo -dicono Tolli e Carapella- deve essere dare serenità alle persone e far sì che nessuno in questa emergenza rischi di perdere la propria abitazione, frutto quasi sempre di tanti sacrifici". (Com)