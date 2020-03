Business news: Cina, commercio estero nello Xinjiang supera 2,8 miliardi di dollari a gennaio e febbraio

- La regione autonoma uigura dello Xinjiang nella Cina nordoccidentale ha registrato oltre 20 miliardi di yuan (circa 2,81 miliardi di dollari) in importazioni ed esportazioni nei primi due mesi di quest'anno. Lo hanno dichiarato le Dogane di Urumqi, la capitale della regione. Il volume delle esportazioni dello Xinjiang nel periodo ha raggiunto i 12,95 miliardi di yuan (1,82 miliardi di dollari), mentre il volume delle importazioni è salito a 7,08 miliardi di yuan (oltre 997 milioni di dollari), con un aumento del 38,5 per cento su base annua. "Le imprese private hanno ancora svolto un ruolo di primo piano nel commercio estero dello Xinjiang", ha affermato Wu Wei, vicedirettore dell'amministrazione doganale di Urumqi. Il commercio estero delle imprese private, infatti, ha raggiunto i 14,06 miliardi di yuan (oltre due miliardi di dollari), rappresentando il 70,2 per cento degli scambi totali con l'estero dello Xinjiang durante il periodo. Nei primi due mesi dell'anno, il Kazakhstan risulta in cima alla lista dei principali partner commerciali, con un volume degli scambi in crescita del 29,1 per cento a 10,83 miliardi di yuan (1,52 miliardi di dollari). Wu ha affermato che la dogana ha emesso diverse misure favorevoli per aiutare a stabilizzare il commercio estero dello Xinjiang, sostenere i servizi di treni merci Cina-Europa e promuovere l'emissione di bond globali. (Cip)