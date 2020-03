Business news: analisi, greggio cinese potrebbe raggiungere 1,15 miliardi di barili nel 2020

- Il greggio cinese, comprese le riserve strategiche e commerciali, potrebbe raggiungere 1,15 miliardi di barili nel 2020, equivalenti a 83 giorni di domanda. Lo ipotizza l'ultima analisi di Wood Mackenzie, società di ricerca e consulenza in materia di energia, prodotti chimici, fonti rinnovabili e metalli. Lei Sun, consulente di Wood Mackenzie, ha dichiarato: "I principali importatori di petrolio greggio come la Cina sono noti per costruire le loro riserve strategiche quando i prezzi sono bassi. Ciò potrebbe aiutare a sostenere i prezzi, oltre a una ripresa lenta della domanda globale". L'analista ha inoltre ricordato che dall'ultimo crollo del prezzo del petrolio, nel 2014, la Cina ha accelerato le sue importazioni di greggio per lo stoccaggio strategico e commerciale, passando da circa 200 milioni di barili nel 2014 a 900 milioni di barili nel 2019. Ciò equivale a circa 70 giorni della sua domanda petrolifera del 2019 e al 70 per cento della sua capacità di immagazzinamento totale del 2019. "Si prevede che la Cina continuerà a importare greggio per riempire le sue riserve approfittando della riduzione dei prezzi del petrolio. Ma questa volta, Pechino potrebbe costruire le sue riserve di greggio fino a 300 mila barili al giorno da marzo 2020 alla fine dell'anno, a causa delle limitazioni della capacità di stoccaggio, poiché l'utilizzo della capacità di stoccaggio raggiunge il 90 per cento quest'anno. Questo tasso di riempimento è anche meno della metà di quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, fornendo quindi un minor supporto ai prezzi del petrolio questa volta", ha aggiunto l'analista. (Cip)